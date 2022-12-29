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НовостиОбщество29 декабря 2022 2:53

В Томске СК возбудил уголовное дело по факту организации подпольного казино

Задержан предполагаемый организатор
Кирилл Колемасов
В данный момент проводятся следственные действия.

В данный момент проводятся следственные действия.

Фото: Даниил ОПАРИН

СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту организации казино по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Оно располагалось в подвале нежилого дома на проспекте Ленина.

«Следователи совместно с сотрудниками полиции, при силовой поддержке отряда специального назначения пресекли незаконное проведение азартных игр в помещении здания, расположенного в Советском районе Томска», - говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли: несколько покерных столов, игральные карты, фишки, денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей. В данный момент проводятся следственные действия.

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