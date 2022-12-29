Полиция опубликовала видео из подпольного казино в Томске

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в Томске, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Оно располагалось в подвале нежилого дома по проспекту Ленина.

«В ходе обыска помещения стражи правопорядка изъяли 3 покерных стола, около 2000 фишек, более 43 колод игральных карт, а также денежные средства в сумме свыше 200 тысяч рублей и финансово-хозяйственную документацию», - говорится в сообщении.

В момент работы правоохранителей в помещении находились 3 крупье, 9 клиентов, а также ранее судимый житель Томска 1988 года рождения, предполагается, что он владелец подпольного бизнеса.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172.2 УК РФ. Предполагаемому организатору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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