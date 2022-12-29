В Томске на Каштаке сразу три снегоуборочные машины попали в аварию

В Томске во время снегоуборочных работ в ночь с 28 декабря на 29 декабря произошла авария с участием трех снегоуборочных грузовиков. Информацию об этом сообщил телеграм-канал "Я из Томска".

"На мкр. Каштак-1 произошло столкновение 3 снегоуборочных грузовиков", - пишет очевидец.

В комментариях жители города с юмором отнеслись к произошедшей ситуации - кто-то предположил, что водители "не поделили снег", а один из томичей предложил уборщикам не спорить из-за территории и очищать улицы города по очереди, чтобы избежать подобных ситуаций.

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