Жители Томска рассказали, легко ли вызвать врача в период эпидемии

Пенсионерка легко дозвонилась в поликлинику. Фото: Михаил Чернов

Первые признаки простуды 69-летняя томичка Алина почувствовала в конце прошлой недели. 26 декабря у пенсионерки появился кашель и поднялась температура. В анамнезе у пожилой женщины есть хронические заболевания, к тому же, в 2022 году она переболела пневмонией. Переживая за свое самочувствие, Алина решила вызвать врача. В поликлинику №2, что на улице Карташова, она дозвонилась с первого раза.

«Описала симптомы, рассказала про пневмонию. Буквально через несколько часов ко мне пришла врач», - рассказала жительница Томска.

Врач не обнаружила в легких у пенсионерки опасных хрипов. Сейчас томичка принимает назначенные препараты и ждет, пока организм победит ОРВИ.

Узнав об истории пенсионерки Алины, наша коллега из «МК в Томске» решила провести эксперимент. Чтобы проверить, получится ли у нее быстро вызвать врача в период эпидемии, женщина позвонила в поликлинику №2.

В конце 2022 года в Томске наблюдается эпидемиологический подъем. Фото: Густаво Зырянов

«Дозвониться в регистратуру поликлиники получилось быстро. Правда, разговаривать пришлось не с администратором, а с ботом, который сообщил, что наш звонок зафиксирован и с нами свяжутся», - рассказала журналист Елена.

В редакцию действительно очень быстро перезвонили. Сотрудник регистратуры порекомендовал вызывать врача на дом, если состояние тяжелое. В том случае, когда простуда позволяет передвигаться, будет лучше записаться в специальный кабинет для пациентов с симптомами ОРВИ - его открыли на улице Тверская.

Добавим, что в социальных сетях многие горожане жалуются на большие очереди в поликлиниках. В конце декабря 2022 года эпидемиологическая ситуация в Томске сложилась непростая. Сейчас эпидпорог по ОРВИ превышен на 175%.

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