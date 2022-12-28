В Томске установили первую систему экологического мониторинга

Данная информация поможет томичам одеваться по погоде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичи смогут следить за состоянием погоды за окном в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии. Это стало возможным с появлением первой в городе станции экологического мониторинга.

«Оборудование измеряет температуру воздуха, давление, влажность, а также возможное наличие в атмосфере таких посторонних элементов, как диоксид азота и углерода, сероводород, метан и взвешенные вещества», - говорится в сообщении.

Данная информация поможет томичам одеваться по погоде, а специалистам отслеживать повышение предельно допустимых концентраций посторонних элементов в воздухе. Устройства могут работать от электросети или солнечных батарей.

После тестирования в Томске станции планируют установить в Каргаске и Парабели.

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