Жителям Томска рассказали, как правильно кататься с горок

Перед каПеред катанием необходимо убедиться в безопасности горки или склона для катания Перед катанием необходимо убедиться в безопасности горки или склона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы зимние забавы не привели к травмам, нужно соблюдать ряд требований при катании с ледяных горок и снежных склонов. Об этом напомнила пресс-служба администрации Северска. Она опубликовала на портале мэрии ЗАТО пять основных правил безопасности при катании с горок.

1. Не все знают, что скатываться с ледяных горок на снегокатах, металлических и надувных санках категорически запрещено. На тюбингах можно кататься только на специально подготовленных горках со снежной поверхностью.

Запрещается скатываться с ледяных горок на металлических и надувных санках Фото: Олег Укладов

2. Нельзя кататься с горок на лыжах, тюбингах, ледянках, снегокатах, санках и подобных приспособлениях путем буксировки.

3. Перед спуском с горки нужно дождаться, когда отойдет съехавший раньше. После спуска катающийся должен сразу же откатиться или отойти в сторону.

4. Опасно перебегать через ледяную дорожку, поскольку можно поскользнуться и столкнуться со съезжающим.

После скатывания нельзя задерживаться внизу Фото: Мария ЛЕНЦ

5. Подниматься на снежную или ледяную горку разрешено только в специальном месте, оборудованном ступенями.

«Воздержитесь от катания на необорудованных склонах и в стихийных местах, в том числе в оврагах, на берегах рек, в местах складирования снега, нахождения деревьев и иных препятствий, а также у автодорог и в местах проезда автомобилей», - добавили в сообщении.

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