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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:20

В Томске планируют сделать купель для Крещения на Томи

Предварительно для проведения обряда выбрали участок Томи около улицы Трифонова
Анна Ковалёва
Основным критерием выбора места для купаний стала безопасность

Основным критерием выбора места для купаний стала безопасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году вода в Белом озере, где традиционно проходили крещенские купания, не соответствует требованиям. В Томске решили определить новое место для совершения обряда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Сегодня сотрудники администрации Томска совместно с представителями Епархии, ГИБДД и МЧС провели выездное совещание и оценили несколько мест, где возможно безопасно организовать крещенские купания», - уточнили в сообщении.

Предварительно для купаний выбрали участок Томи рядом с улицей Трифонова. В этом месте будет удобно установить палатки для переодевания. Там также есть возможность парковать транспорт.

«В ближайшее время будут выполнены анализы проб воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, после чего будет принято окончательное решение», - добавили в пресс-службе.

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