В Томске планируют сделать купель для Крещения на Томи

Основным критерием выбора места для купаний стала безопасность Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году вода в Белом озере, где традиционно проходили крещенские купания, не соответствует требованиям. В Томске решили определить новое место для совершения обряда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Сегодня сотрудники администрации Томска совместно с представителями Епархии, ГИБДД и МЧС провели выездное совещание и оценили несколько мест, где возможно безопасно организовать крещенские купания», - уточнили в сообщении.

Предварительно для купаний выбрали участок Томи рядом с улицей Трифонова. В этом месте будет удобно установить палатки для переодевания. Там также есть возможность парковать транспорт.

«В ближайшее время будут выполнены анализы проб воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, после чего будет принято окончательное решение», - добавили в пресс-службе.

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