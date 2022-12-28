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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:26

В Томской области выявили еще 39 новых случаев заражения COVID-19

Выздоровели 78 пациентов
Кирилл Колемасов
Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 декабря, в Томской области выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 506 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 78 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 808 человек. 2 человека скончались.

За последние сутки в стране выявлено 6 202 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 56 пациентов скончалось, 8 110 выздоровели.

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