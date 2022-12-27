На Ново-Соборной площади Томска заработала ледовая горка

Гостехнадзор выдал разрешение на открытие горки на Ново-Соборной площади. Фото: пресс-служба администрации города Томска

Ледовую горку в главном зимнем городке Томска, на Ново-Соборной площади, открыли сегодня, 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ледовая горка также открыта в Октябрьском районе Томска на площади у ДНТ "Авангард". В ближайшие дни заработают горки в сквере ССО, парке отдыха «Белое озеро», у торгового центра «Мегаполис» и в городке рядом с лицеем №7.

«Напомним, ранее Гостехнадзор ввел новые требования, обязательные при сооружении и монтаже зимних горок из дерева или льда. Согласно Правилам, зимние горки относятся к немеханизированному виду аттракционов и подлежат обязательной государственной регистрации», - добавили в сообщении.

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