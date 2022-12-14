В Томской области самыми популярными именами в 2022 году стали Артем и Софья

Фото: Оберемченко Николай

В Томской области за 2022 год родилось 7987 детей, мальчиков больше, чем девочек в соотношении 4032 к 3955 новорожденным. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

"3076 новорожденных стали первенцами, 2709 — вторыми, 1417 — третьими, 466 — четвертыми, 157 — пятыми, 75 — шестыми, 28 — седьмыми, 10 — восьмыми, 2 — девятыми, 7 — десятыми детьми в семье. В двух семьях жителей Томского района родился 11-ый и 13-й ребенок, а в одной семье Молчановского района родился 12-ый ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году на свет появилось 230 Софий и 210 Артемов. Кроме того, есть ряд других имен, которые пользовались спросом среди томских родителей. Например, девочек называли Альмирой, Асмой, Жасмин, Каталеей, Магдалиной, Настасья, Руфиной и другими.

Среди мальчиков необычными именами стали: Аристарх, Сократ, Спартак, Генри, Донат, Жора, Намиг, Рамзан, Султан и другие.

По популярности после Артема и Софьи стали Михаил и Ева.

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