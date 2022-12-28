Ученые из Томска открыли новый способ обнаружения границ розлива нефти под водой

Фото: ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработали уникальный способ обнаружения границ розлива нефти под снегом и водой. Благодаря разработке нефтегазовые компании могут уменьшить воздействие вредных веществ на окружающую среду.

"Определять точные границы розлива нефти можно будет с помощью технологии введения стабилизированных наночастиц оксидов металлов: установка будет реагировать на нахождение наночастиц на периферии нефтяного пятна, за счет чего оператор сможет установить границы розлива и зафиксировать площадь загрязнения", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что площадь загрязнения возможно обнаружить благодаря средствам улавливания магнитного момента наночастиц с определенными параметрами.

Уточняется, что наночастицы образовали вокруг нефтяного пятна контур, по которому удалось определить площадь загрязнения и его границы. Кроме того, специалисты работают над инструментом, который будет улавливать магнитный момент наночастиц и идентифицировать границы розлива. Аналогов такой технологии нет, как отмечает пресс-служба.

Читайте также: Ученые из Томска разработали инновационный метод обеспечения России титановым сырьем