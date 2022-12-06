Ученые из Томска разработали инновационный метод обеспечения России титановым сырьем

Фото: Пресс-служба ТПУ/Кирилл Колемасов

В Томске регулярно появляются новые открытия, которых достигают местные ученые. Исследователи Томского политехнического университета смогли изобрести инновационный метод безопасной очистки титанового сырья от примесей. С помощью разработки российская промышленность получит собственный качественный титан.

"Диоксид кремния обладает высокой химической стойкостью и высокой температурой плавления, свыше 1600°С, что требует больших энергозатрат на его выделение из концентрата. Наш метод позволяет получать из непригодного сырья востребованную продукцию путем относительно простой и безопасной переработки", - говорится в сообщении.

Согласно данным, новый метод не подразумевает технологических трудностей. Кроме того, таким способом возможно удалять диоксид кремния из других типов минерального сырья.

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