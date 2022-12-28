Памятные монеты о Томске планируют выпустить в 2024 году

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Власти Томска вместе с Центробанком планирует выпустить монеты, которые будут посвящены городу. Информацию о планах рассказал журналистам и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Скорее всего, это будет традиционно 25 рублей или 50, пока это обсуждается. Лишь бы она вообще у нас появилась, даже если 10-рублевая», — отметил Ратнер.

Отмечается, что в данный момент еще нет определенности с номиналом и эскизом. Если с первым еще предстоит разобраться, то эскиз и конечную монету планируют выпустить к майским праздникам 2024 года.

Кроме того, монетами можно будет расплачиваться при покупках, хотя тираж памятных монет о Томске предположительно будет небольшим.

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