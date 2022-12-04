Житель Томска выставил монету с браком на продажу за 1 миллиард рублей

Фото: Avito

На популярной доске онлайн-объявлений Avito житель Томска продает уникальную, как он говорит, монету — 1 рубль 2016 года с заводским браком — за невероятную сумму в 1 миллиард рублей.

«Монета в единственном экземпляре. Очень редкий и невероятный брак», — пишет автор объявления, не уточняя, в чем, собственно, заключается брак. На приложенных снимках видно, что на аверсе монеты есть заметная выпуклость: такие дефекты нередко образуются, если при чеканке монеты используют изношенный штемпель.

На популярном сайте для коллекционеров брака монет с такой фантастической стоимостью нет: корреспонденту «КП-Томск» не удалось найти ничего дороже рубля, отчеканенного двумя штемпелями реверса (монета выглядит одинаково с обеих сторон). За такой редкий брак просят всего 30 тысяч рублей.

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