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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:29

Почти 30 тысяч томских диабетиков получили лекарства в 2022 году

На медикаменты потратили 361 миллион рублей
Анна Ковалёва
28 015 жителей Томской области получили лекарства для лечения диабета

28 015 жителей Томской области получили лекарства для лечения диабета

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Томской области в 2022 году на препараты для лечения диабета потратили 361 миллион рублей. Из этих денег 338 миллион направили на покупку инсулинов для детей и взрослых. Об этом рассказали представители регионального департамента здравоохранения в своем Telegram-канале.

«Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров, с начала 2022 года жизненно необходимые препараты для лечения сахарного диабета, в том числе инсулины, получили 28 015 жителей Томской области», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в 2022 году почти три тысячи жителей региона получили льготные лекарства после вмешательства прокуратуры.

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