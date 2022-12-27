Почти 30 тысяч томских диабетиков получили лекарства в 2022 году

28 015 жителей Томской области получили лекарства для лечения диабета Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Томской области в 2022 году на препараты для лечения диабета потратили 361 миллион рублей. Из этих денег 338 миллион направили на покупку инсулинов для детей и взрослых. Об этом рассказали представители регионального департамента здравоохранения в своем Telegram-канале.

«Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров, с начала 2022 года жизненно необходимые препараты для лечения сахарного диабета, в том числе инсулины, получили 28 015 жителей Томской области», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в 2022 году почти три тысячи жителей региона получили льготные лекарства после вмешательства прокуратуры.

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