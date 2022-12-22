Из-за изменений в законодательстве в Томске могут исчезнуть ледяные горки

Ледовые горки отнесли к немеханизированным аттракционами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году из-за новых требований в Томске уменьшилось количество ледяных горок. Об этом рассказал спикер городской думы Чингис Акатаев.

Согласно новым определениям, временно устанавливаемые ледовые горки являются немеханизированными аттракционами. Если горка выше 40 сантиметров, ее нужно зарегистрировать в Гостехнадзоре. На большие горки также требуется получить сертификат безопасности.

Раньше параметры, прописанные в ГОСТе, являлись лишь рекомендациями, теперь это обязательно к исполнению. Качество воды, которой заливают горки, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. На горках не должно быть виражей. В темное время суток горки должны освещаться со всех сторон. Светильники следует располагать так, чтобы не образовывались тени.

«На мой взгляд, ситуация просто доведена до абсурда. Старинная русская забава – катание с ледяной горки – становится недоступной. УК, ТСЖ, ЖСК отказываются устанавливать горки во дворах, потому что штрафы за нелегальные горки составляют до 300 тысяч рублей, а исполнить все требования и пройти регистрацию очень затруднительно. Районные администрации сократили количество горок на своих территориях. Кроме этого, за регистрацию аттракциона предусмотрена немаленькая пошлина, я уже не говорю о сертификации. А ведь она не круглогодичная, максимум дети покатаются три-четыре месяца», - прокомментировал ситуацию Чингис Акатаев.

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