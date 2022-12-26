В Томске на Шегарском тракте автомобилисты стоят в пробке с самого утра

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Томские автомобилисты стоят в пробке на Шегарском тракте возле Коммунального моста с самого утра. По сервису Яндекс.Пробки затор оценивается в 8 баллов.

"С 9 утра там уже была большая пробка в сторону правого берега. Со стороны Северного парка и со стороны Черной речки был затор", - сообщил журналисту "КП-Томск" очевидец.

В социальных сетях томичи также активно обсуждают пробку вблизи Коммунального моста. По словам автомобилистов, к обеду затор на дороге стал только больше.

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