Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 8:41

В Томской области за сутки зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

Выздоровело 9 человек
Анна Ковалёва
За последние сутки в стране выявлено 5 197 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах

За последние сутки в стране выявлено 5 197 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 декабря, в Томской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 467 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 730 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 197 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 59 пациентов скончалось, 7 692 выздоровели.

Читайте также Врач из Томска назвал разницу между симптомами гриппа и ОРВИ