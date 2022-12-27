В Томской области за сутки зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 5 197 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 декабря, в Томской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 467 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 730 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 197 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 59 пациентов скончалось, 7 692 выздоровели.

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