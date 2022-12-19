В 2022 году почти 2,9 тысяч жителей Томской области получили льготные лекарства после вмешательства прокуратуры

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В 2022 году около 2,9 тысяч жителей Томской области получили лекарства после рассмотрения внесенных прокурорами представлений в региональный департамент здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Права на льготные лекарства еще более чем 100 человек защищены прокурорами в судебном порядке», - уточняется в сообщении.

В УМВД назвали стоимость жизненно необходимого лекарства, которое в течение 7 месяцев не могла получить одна из жительниц Томска. Несмотря на требования законодательства, 41-летней томичке не выдавали препараты на сумму более 3 миллионов рублей. Прокуратура помогла женщине восстановить права и бесплатно получить дорогостоящие лекарства в необходимом объеме – 16 упаковок.

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