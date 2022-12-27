В Томске НИИ и ВУЗы договорились объединить свои библиотеки в единое цифровое пространство

Работа будет вестись по нескольким направлениям. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 12 вузов и научно-исследовательских институтов подписали соглашение о создании единого информационного пространства знаний, сообщает пресс-служба ТГУ. «Библиотечный кампус» позволит пользоваться возможностями разных библиотек и новых сервисов.

Работа будет вестись по нескольким направлениям. В частности, будут разработаны совместные сервисы, системы открытых образовательных программ, обеспечен равный доступ к информации, а также проведены совместные культурно-просветительские и научные мероприятия.

Уже несколько лет библиотеки готовятся к переходу на автоматизированную библиотечную информационную систему АБИС Koha и работают над совместными исследованиями. По словам, директора Научной библиотеки ТГУ Артема Васильева, многие инициативы не могут быть реализованы из-за отсутствия нормативно-правовых документов.

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