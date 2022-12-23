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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:53

Томские вузы стали лидерами госпрограммы «Приоритет 2030»

ТГУ, ТПУ и ТУСУР вошли в топ-лист исследовательских вузов страны
Анна Ковалёва
Подведены итоги отбора среди университетов — участников программы "Приоритет 2030" на специальную часть гранта. Фото: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Подведены итоги отбора среди университетов — участников программы "Приоритет 2030" на специальную часть гранта. Фото: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Высокие позиции в рейтинге заняли три томских вуза. Итоги участия в программе «Приоритет 2030» опубликовал пресс-центр Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

По итогам отбора в 2022 году лидерские позиции подтвердили Томский государственный и Томский политехнический университеты. Кроме того, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники вошел в число вузов, которые прибавили к базовому финансированию специальную часть. Эти деньги ТУСУР направит на прорывные научные исследования.

Размер специальных грантов составляет около миллиарда рублей для каждого топового университета.

Всего в самой масштабной в истории России программе поддержки университетов - «Приоритет 2030» - участвуют 129 вузов. 106 из них получают базовую часть гранта - по 100 миллионов рублей. Восемь университетов получают финансирование по дальневосточному треку в размере 71,25 миллионов рублей. Специальную часть гранта получат 48 вузов из 22 регионов России.

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