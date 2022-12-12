В Томске 28 детей-сирот получили сертификат на покупку жилья

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В Томске 28 детей-сирот получили сертификат на приобретение собственного жилья, номинал которого составляет почти четыре миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте администрации Томска.

"Номинал сертификата составляет 3,6 млн рублей. Такой документ значительно расширяет возможности детей-сирот. Они могут сами выбирать площадь квартиры, район и даже город. Так, льготники приобретают квартиры не только в Томске, но и в Томском районе, и в Северске", – рассказала председатель комитета Ирина Сон.

Уточняется, из упомянутых 28 человек 8 уже приобрели собственную квартиру, общая сумма составила почти 30 миллионов - 28,6 миллионов рублей. Также уточняется, что трое купили жилье и подали документы на получение социальной выплаты.

В 2022 году на выдачу жилищных сертификатов было заложено 75 миллионов рублей. На данный момент в регионе насчитывается 950 человек, которым необходимо получить жилье, у 635 возникло право на получение.

Уточняется, что для получения жилищного сертификата необходимо соблюдение обязательных требований.

"Возраст не менее 23-х лет, решение суда о выделении жилья, выданное до 1 мая 2022 года, отсутствие судимости за умышленные преступления и задолженностей по налогам, алиментам", - говорится в сообщении.

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