Жители Томска смогут получить доступ к электронным медицинским документам на Госуслугах

Электронные медицинские документы можно просматривать, скачивать и распечатывать Фото: Кирилл Колемасов

Медицинские документы, оформленные после 1 сентября 2022 года, уже отображаются на сайте «Госуслуг». Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области в своем Telegram-канале.

«Электронные медицинские документы представляют собой цифровой аналог бумажных, хранящихся в медицинской организации. У жителей региона есть возможность ознакомиться с протоколами консультаций врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований, выписными эпикризами из стационара», - говорится в сообщении. Кроме того, на «Госуслугах» томичи смогут просматривать, скачивать и распечатывать результаты диспансеризации, профосмотра и направлений на медико-социальную экспертизу.

Для получения доступа к цифровым документам нужно зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги». После этого следует перейти в раздел «Медицинские документы» и кликнуть «Запросить».

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