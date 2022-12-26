В Томске появилась услуга Деда Мороза-альпиниста

Стоимость всей услуги зависит от времени и даты проведения мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске на известном сайте объявлений появилась необычная услуга. К Новому году горожанам предлагают заказать Деда Мороза альпиниста за 5 тысяч рублей.

"Дед Мороз альпинист устроит незабываемый праздник для вас и вашего ребенка - Дед Мороз появится в квартире прямо через окно! А так же весь праздник будет запечатлен профессиональным видеоографом и фотографом", - пишет автор объявлений.

Уточняется, что у организатора уже подготовлен целый сценарий для праздника. Также отмечается, что заказать услугу можно строго за 2-3 дня до праздника.

Автор объявления также отметил, что прежде чем заказать Деда Мороза-альпиниста, организаторам важно посмотреть фасад здания, куда полезет аниматор.

Также добавляется, что стоимость всей услуги зависит от времени и даты проведения мероприятия.