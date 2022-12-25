Томская полиция устанавливает причины ДТП рядом с селом Моряковский Затон

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В Томской области рядом с селом Моряковский Затон произошло дорожно-транспортное происшествие. Полиция Томска устанавливает причины ЧП.

"По предварительным данным, мужчина1968 г р., управляя автомобилем Тойота Филдер, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Тойота Ленд Крузер под управлением мужчины 1959 г.р", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в указанном районе произошло ДТП. Согласно данным, в результате столкновения два пассажира Тойота Ленд Крузер и водитель Тойота Филдер доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

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