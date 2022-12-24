Стали известны подробности ДТП на 10 километре трассы Томск-Новосибирск

Устанавливаются все детали инцидента. Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба УМВД по Томской области рассказала подробности происшествия на 10 километре трассы Томск - Новосибирск. Там произошло ДТП сегодня, 24 декабря в 13.27.

По информации полиции, девушка 1993 года рождения была за рулем «Лексуса» и не выдержала дистанцию до «Фольцвагена», который ехал впереди. Машины столкнулись, «Лексус» съехал с проезжей части и врезался в дерево.

«В результате происшествия 31-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля «Лексус» доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что спасатели ПСС прибыли на место, оказали необходимую помощь женщине и из-за тяжелого состояния пострадавшей приняли решение отправиться на встречу скорой помощи.

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