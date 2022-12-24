Женщина пострадала в ДТП на трассе Томск-Новосибирск

Фото: Telegram-канал "Спасатели Томска".

24 декабря на 10 километре трассы Томск-Новосибирск произошло ДТП с участием двух машин. Информация об этом появилась в группе «Регион-70». Столкнулись две иномарки, очевидцы сообщили о пострадавшей женщине, которую спасатели вытащили из черной машины в тяжелом состоянии.

Пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС» сообщила, что вызов поступил 24 декабря в 11:28. Спасатели прибыли на место, отключили АКБ и оказали помощь пострадавшему. Его извлекли и перенесли к аварийно-спасательному автомобилю на носилках. Из-за тяжелого состояния пострадавшего было принято решение поехать на встречу машине скорой помощи. На трассе его передали медикам.

Журналисты «КП-Томск» следят за развитием событий.

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