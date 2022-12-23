В Томске пройдет «Новогодняя лыжная гонка» 24 декабря

Всех победителей и призеров наградят медалями, грамотами и призами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томичи могут принять участие в «Новогодней лыжней гонке», которая пройдет на лыжной базе «Метелица» по адресу: ул. Королева, 13. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта администрации города.

«В турнире примут участие спортсмены 5 возрастных групп: от 10 лет и старше. Самые младшие участники пробегут дистанцию 1 км, женщины – 3 км, мужчины – 5 км», - говорится в сообщении.

Старт соревнований в 12.00. Всех победителей и призеров наградят медалями, грамотами и призами.

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