Полицейские обнаружили без вести пропавшую девушку в Томской области

Девушка была передана законным представителям. Фото: Ксения Высотина

Полицейские установили местонахождение пропавшей девушки в Томской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Она ушла из дома вечером 22 декабря и не вернулась.

«Сотрудниками полиции местонахождение без вести пропавшей установлено. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось», - говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка была передана законным представителям.

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