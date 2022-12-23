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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:28

Женщина из Томска потеряла деньги при продаже шкафа в интернете

Еще одна томичка потеряла деньги при продаже шкафа
Кирилл Колемасов
Возбуждены уголовные дела.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

32-летняя томичка обратилась в полицию из-за обмана в интернете из-за продажи шкафа, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Товар она продавала на одном из сервисов с объявлениями.

В мессенджере с ней связалась женщина и сообщила о готовности купить товар, а на следующий день его заберет курьер. Покупательница скинула ссылку и пояснила, что для получения оплаты необходимо ввести данные банковской карты.

«Томичке пришло смс о списании 36 тысяч рублей, и она поняла, что стала жертвой мошенников», - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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