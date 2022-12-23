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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:04

Житель Томской области взломал гвоздодером дверь в чужой дом и похитил печь

Уголовное дело передано в суд
Анна Ковалёва
В Бакчаре следователи завершили расследование уголовного дела о краже электропечи

В Бакчаре следователи завершили расследование уголовного дела о краже электропечи

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

19-летнего жителя Томской области отправят под суд за кражу электрической печи. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В октябре 2022 года молодой человек взломал гвоздодером запорное устройство на входной двери жилого дома на улице Северная в селе Парбиг. Мужчина прошел внутрь чужого помещения и похитил электрическую печь. Затем он продал украденную технику.

«Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Бакчарский районный суд для рассмотрения по существу», - уточнили в сообщении.

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