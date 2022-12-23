В Томской области мужчину насмерть придавил трактор на лесозаготовке

Трагедия произошла в Куяновском урочище Средне-Чулыского участкового лесничества в Тегульдетском районе Томской области. Фото: СКР по Томской области

На лесозаготовительной деляне в Куяновском урочище в Тегульдетском районе Томской области 10 декабря 2022 года погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

За рулем спецтехники находился 54-летний работник коммерческой организации, который не имеет удостоверения тракториста с открытой категорией «D».

«Двигаясь задним ходом с целью осуществления сцепки с телегой, водитель допустил резкое ускорение сближения трактора с телегой из-за смещения ноги с педали тормоза на педаль акселератора, в результате чего находившийся позади трактора 46-летний мужчина был прижат ковшом-лопатой трактора к раме телеги», - говорится в сообщении. Работник лесозаготовительной организации скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности водителем трактора.

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