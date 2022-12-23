Мать травмированной гимнастки рассказала о состоянии дочери после ЧП в томском спорткомплексе

Фото: предоставлено для "КП-Томск".

В Томске мама гимнастки, которая сломала руку на соревнованиях, рассказала о состоянии дочки после операции. Врачи констатировали открытый перелом со смещением, поделилась Елена с журналистом "КП-Томск".

Напомним, что вчера, 22 декабря, 10-летняя гимнастка сломала руку на соревнованиях. Девочка почти час находилась без обезболивающего и без помощи врачей, так как специалистов не было на месте.

"Открытый перелом со смещением, поставили спицы. Также выраженный отек", - уточнила мама девочки.

Елена отметила, что прийти к дочке в больницу у нее не получается, так как в регионе ввели ограничения в связи с распространением гриппа и ОРВИ. Близких не пускают в палаты к больным. Также томичка рассказала, что девочка сама вышла с ней на связь, по словам мамы, дочка чувствует себя нормально, ей дают обезболивающие.

"Врачи сказали, что восстановление будет долгим. Предварительно, если все будет хорошо, 29 декабря ее выпишут, а через месяц будем снимать спицы", - сказала Елена.

Мама гимнастки также добавила, что сегодня с ней связался инспектор по делам несовершеннолетних.

"Спросил имею ли я какие-либо претензии, я сказала, что да. Дочь опросит, когда ей будет лучше, в присутствии врачей", - уточнила женщина.