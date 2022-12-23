Бюджет Томской области на 2023 год стал рекордным

Бюджет Томской области на 2023 год принят в рекордном размере Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы бюджета Томской области в 2023 году составят 105 миллиардов рублей, а расходы - 100 миллиардов рублей. «Впервые в истории нашей области бюджет больше 100 миллиардов рублей. Нам удалось добиться существенных поступлений из федеральной казны - 28,5 миллиарда. Вложения в образование превысят 27 миллиардов», - написал глава региона Владимир Мазур в своем Телеграм-канале.

Губернатор уточнил, какие суммы выделили на развитие различных сфер. Так, на здравоохранение предусмотрели больше 15 миллиардов, на социальную поддержку жителей - 16,4 миллиарда. На капитальный ремонт школ, детских садов, клубов, больниц заложили около трех миллиардов. На культуру - более двух миллиардов.

24,6 миллиарда рублей пойдут на господдержку реального сектора экономики - на развитие сельского хозяйства, помощь малому и среднему бизнесу, создание производств, дополнительных рабочих мест.

«Бюджет, хоть и большой, но денег - впритык. Тем не менее, мы максимально учли ваши просьбы, с которыми вы обращались ко мне на встречах и писали в социальных сетях. И, конечно, выполним все социальные обязательства, поддержим наших военнослужащих и их семьи», - добавил Владимир Мазур.

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