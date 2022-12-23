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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:23

Мэр Стрежевого показал фото слепленного в городе черного зайца

Ему не забыли слепить морковку
Кирилл Колемасов
Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого".

Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого".

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко поделился в своем Telegram-канале фотографией слепленного из снега зайца, который стоит в одном из дворов города.

Фигуру покрасили в черный цвет, утеплили шею шарфом, а рядом слепили большую морковку, которую также раскрасили. Судя по фото, снежная фигура получилась внушительных размеров.

Некоторые комментаторы отметили, что заяц выглядит прикольно.

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