Чиновникам Томска напомнят историю государственных символов России

Фото: Регион-70.

Для томских чиновников проведут презентацию о государственных силах РФ, рассказала на своей странице в социальных сетях начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Ранее в интернете появилась информация, что на мероприятии «Фейерверк юных талантов Томской области» выдали грамоты с неправильной последовательностью цветов на флаге. Организатором мероприятия является департамент общего образования региона.

По словам Ирины Грабцевич, можно было бы найти виновных в данной ситуации, но начальник департамента взяла ответственность на себя.

«А для того, чтобы мы все вынесли из этого свой УРОК, я завтра же со своими коллегами для нас самих проведу презентацию о государственных символах Российской Федерации. Однажды, наш губернатор В.В. Мазур уже так делал. Эту презентацию изучим все: я, мои сотрудники, работники типографии и дизайнеры», - написала Грабцевич.

Ранее мы рассказывали, что в июне на здании администрации повесили флаг России вверх ногами.

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