"Кричала от жуткой боли": в Томске 10-летняя гимнастка сломала руку на соревнованиях. Шокирующее видео

Сегодня, 22 декабря, в Томске 10-летняя гимнастка сломала руку на соревнованиях. Девочка почти час находилась без обезболивающего и без помощи врачей, так как специалистов не было на месте. Мама пострадавшей рассказала журналисту "КП-Томск" подробности происшествия.

"Сегодня проходили соревнования в комплексе "Юность" по спортивной гимнастике. Моя Эмма выступала последняя и вот произошла такая ситуация. Она в гимнастике с 3-х лет и это первый такой случай", - рассказала Елена, мама девочки.

После того, как девочка неудачно приземлилась на руку и сломала ее, она стала громко кричать. Казалось бы, срочно нужна помощь местных медиков, но таковых не было на месте. Единственное, чем смогли помочь маленькой Эмме - это приложили лед и поставили лангетку.

"Мы сразу же начали звонить в скорую, но диспетчер говорила, что свободных бригад нет и нам нужно ехать самостоятельно. Все это время ребенок находился в шоке и без обезболивающего. Она то утихала, то снова начинала кричать", - говорит мама.

Позже женщина решила вызвать полицию в спорткомплекс. За правоохранителями сразу же приехала скорая помощь и забрала девочку. Гимнастке констатировали двойной перелом со смещением. После рентгена ее сразу же положили на операцию и начали делать репозицию костей.

Спустя несколько часов Эмму прооперировали. Врачи не пустили маму к девочке и сказали, что на все вопросы ответят только завтра.

"Мне сказали, что она спит и все вопросы можно задать завтра. Пока что ничего не знаю, даже ее состояние", - сказала Елена.

Томичка добавила, что она написала заявление в полицию и предоставила все доказательства: видео с соревнований и количество звонков в скорую помощь. Также, после операции с Еленой связался директор спорткомплекса и извинился.

"Он мне сказал, что врача действительно не было на месте во время соревнований. Также попросил прощения и спросил, чем может помочь", - подытожила мама гимнастки.

После происшествия в спорткомплексе продолжились соревнования. Врачи так и не появились в центре.