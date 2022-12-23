Работодатели Томской области задолжали своим сотрудникам больше 24 миллионов рублей

Самый большой долг имеет строительная организация. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томской области работодатели остались должны своим сотрудникам 24, 6 млн рублей, сообщил Томскстат. Служба государственной статистике опубликовала данные о просроченной заработной плате в Томской области на 1 декабря 2022 года.

«Задолженность по заработной плате перед работниками имели 5 организаций, расположенные на территории Верхнекетского, Чаинского, Каргасокского районов, г. Томска и г. Северска», - говорится в сообщении.

Уточняется, что задолженность сформировалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Самый большой долг имеет строительная организация, которая должна 8,2 млн рублей своим работникам

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