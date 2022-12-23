В Томске мужчина избил приятеля за отказ вернуть долг 100 тысяч рублей

Житель Томска вымогал у знакомого 100 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

28-летнего жителя Томска признали виновным в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Летом 2022 года молодой человек потребовал у своего знакомого вернуть ему долг размером 100 тысяч рублей. «Первоначально осужденный высказывал угрозы применения насилия в случае отказа в предоставлении денег, но в последующем нанес около 20 ударов кулаком по голове и телу потерпевшего», - сказано в сообщении. Томич забрал у знакомого ключи от автомобиля, пообещав вернуть их после получения денег.

Должник дал вымогателю 30 тысяч рублей, остальную сумму пообещал вернуть позже. Когда мужчина в назначенное время пришел за оставшимися 70 тысячами рублей, его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил вымогателя к лишению свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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