Житель Томской области потерял больше миллиона рублей на инвестициях

Мужчину заинтересовала реклама финансовой платформы. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Стрежевого потерял больше одного миллиона рублей, решив заняться инвестициями, сообщила пресс-служба УВМД по Томской области. Мужчину заинтересовала реклама финансовой платформы, он оставил свои паспортные данные и номер телефона. Представитель сайта предложил ему заняться покупкой драгоценных металлов на бирже и затем продавать их а выгодных условиях.

«По указанию афериста потерпевший оформил онлайн-кредит и перевел на счета звонящего 785 тысяч рублей. Эти денежные средства собеседник обещал перевести на финансовую платформу, чтобы купить на них драгоценные металлы», — говорится в сообщении.

Позже начинающему инвестору сообщили, что для вывода средств с платформы необходимо оплатить комиссию за перевод в размере более 470 тысяч рублей. После этого мужчина понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 260 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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