Мужчину из Томска подозревают в хищении денег с бывшей работы

Мужчина пришел в котельную на Профсоюзной, чтобы забрать свои вещи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске полицейские задержали подозреваемого в хищении средств из сейфа компании, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Заявление подал представитель организации.

По предварительным данным, мужчина пришел в котельную на Профсоюзной, чтобы забрать свои вещи.

«Находясь в одном из помещений, злоумышленник в ходе общения со своим бывшим коллегой, обратил внимание на открытый сейф, взял из него денежные средства, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 61-летнего местного жителя в его квартире. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

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