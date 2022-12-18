Полиция выявила несколько стихийных горок вблизи школ в Томске

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции в Томске в ходе профилактических мероприятий выявили несколько стихийных горок и снежных скатов около школ, на которых катались дети, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. В рамках мероприятия «Внимание! Опасные горки!» с детьми провели профилактические беседы, вручили им памятки о дорожной безопасности зимой и объяснили, почему опасно играть возле проезжей части. При скате с таких горок дети могут попасть под колеса автомобилей, особенно там, где снежный отвал образовался вблизи дороги. Стихийные горки, выявленные в ходе мероприятия, ликвидируют муниципальные власти Томска. Информацию об обнаружении опасных горок можно сообщить в районные администрации города.

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