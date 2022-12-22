В Томске пожилая женщина попала под машину на пешеходном переходе

69-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пожилая женщина получила травмы, пытаясь перейти дорогу, об этом сообщает пресс-служба УВМД по Томской области.

«21 декабря около 18 часов 15 минут на улице Красноармейской, 56 автомобилем Toyota Platz под управлением 36-летней женщины-водителя совершен наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

По данным полиции, 69-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.

Полиция ищет очевидцев произошедшего. Людей просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.

Читайте также: В Томске мужчина ударил бывшую супругу ножом и скрылся