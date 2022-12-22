В Томске мужчина ударил бывшую супругу ножом и скрылся

Мужчина поджидал бывшую супругу рядом с местом ее работы, чтобы поговорить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске осужден 48-летний мужчина за то, что ударил бывшую супругу ножом, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. Его признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как выяснило следствие, мужчина поджидал бывшую супругу рядом с местом ее работы, чтобы поговорить.

«Заметив женщину и испытав чувство личной неприязни и ненависти, он побежал за ней и, догнав, нанес ей один удар ножом в спину, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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