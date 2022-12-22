В 2023 году льготники Томской области будут получать по 280 рублей ежемесячно вместо ЕСПБ

В Томской области ЕСПБ заменят денежными выплатами Фото: Анна Ковалёва

За отмену единых социальных проездных билетов депутаты думы Томской области проголосовали на собрании 22 декабря. В 2023 году льготники будут ежемесячно получать по 280 рублей на проезд. При этом для ветеранов труда эти деньги будут дополнением к выплатам в размере 400 рублей.

Начальник Департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина охарактеризовала сумму в 280 рублей как равнозначную стоимости ЕСПБ. Она подчеркнула, что организовать компенсации перевозчикам за отдельные поездки льготников невозможно, потому что в общественном транспорте нет специального оборудования. В регионе необходимо создать информационную систему для учета каждой поездки.

«Это требует времени и значительных затрат. По нашим подсчетам, сумма составит 3,8 миллиарда рублей», — сказала Марина Киняйкина.

На выплаты льготникам из бюджета выделили дополнительно 408,2 миллиона рублей. Общий объем средств, утвержденный для оплаты проезда льготников, в 2023 году составит 1,068 миллиарда рублей.

Добавим, что прокуратура направила парламенту документ о том, что законопроект о замене ЕСПБ денежными выплатами требует доработки.

Читайте также Власти в Томске назвали условие для внедрения социальных карт в общественном транспорте