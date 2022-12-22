Врач из Томска рассказал о причине появления насморка на морозе

Это может вызвать дискомфорт по пути на работу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом морозов многие томичи мучаются от насморка на улице. Это может вызвать дискомфорт по пути на работу. Главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о причинах появления насморка при низкой температуре воздуха.

«Близко расположенные сосуды слизистых действительно могут давать достаточно обильное отделяемое из носа и это тоже может быть, как особенностью человека без каких-то патологий, либо проявление патологии, которая называется вазомоторный ринит, т.е. чрезмерная реактивность сосудов», - рассказал Поздняков.

Насморк на морозе, говорит специалист, это особенность слизистой оболочки носа, но также может сигнализировать о наличии заболевания.

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