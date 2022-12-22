Областные депутаты утвердили бюджет Томской области на 2023 год

Государственный долг планируется в сумме 44,75 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Томской области на 2023 год и плановый 2024-2025 годов был утвержден на очередном заседании депутатов законодательной думы. Его приняли с профицитом в 5 млн рублей.

Доходы областного бюджета увеличились ко второму чтению бюджета, заявил начальник департамента финансов Александр Феденев. Из федеральной казны Томская область получила 22, 7 млрд рублей. Таким образом, доходы составили 104,93 млрд рублей.

Расходы региона увеличились на 22,68 млрд рублей и достигли 99, 97 млрд рублей. Они увеличились за счет целевых средств в 19,3 млрд рублей и средств областного бюджета в 3,5 млрд рублей.

Согласно доработанному документу государственный долг планируется в сумме 44,75 млрд рублей.

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