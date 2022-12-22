Депутаты Думы Томска 22 декабря представят скорректированный проект бюджета на 2023 год

В законопроекте указано, что доходы областного бюджета составят 104, 94 млрд рублей. Фото: Ксения Высотина

Сегодня состоится очередное собрание законодательной думы Томской области на котором в окончательном чтении примут бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, следует из повестки, размещенной на сайте парламента. Депутаты городской думы также проведут собрание, на котором рассмотрят проект решения о бюджете областного центра на будущий год.

В законопроекте указано, что доходы областного бюджета составят 104, 94 млрд рублей. Они были скорректированы с учетом федеральных поступлений в 22,7 млрд рублей. Бюджет изначально был сформировано с профицитом и составит 4, 96 млрд рублей. Сохранен госдолг в 44,75 млрд рублей.

В городской думе будет рассмотрен проект решения о бюджете Томска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Ранее мы рассказывали, что доходы городского бюджета запланированы в размере 19 млрд 134,3 млн рублей, а расходы в 19 млрд 624,4 млн рублей. Дефицит может составить 490,1 млн рублей.

Согласно новому проекту, общий объем доходов в 2023 году составит 19 млрд 134 млн рублей, расходы 19 млрд 624 млн рублей. Дефицит бюджет запланирован в размере 490 млн рублей.

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