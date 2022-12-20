В Томской области мужчина избил возлюбленную деревянным табуретом

Мужчина избил возлюбленную табуретом. Фото: Дарьи Живиной

В ноябре 2022 года 35-летний житель города Кедровый находился дома в нетрезвом состоянии. Между ранее судимым мужчиной и его сожительницей возник конфликт на бытовой почве. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Томской области.

Поссорившись с возлюбленный, пьяный мужчина набросился на нее. Несколько раз он ударил женщину рукой, а также деревянным табуретом. В ходе драки житель Кедрового угрожал сожительнице убийством.

«Суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что 20 декабря на пересечении улиц Учебная и Советская неизвестный избил и ограбил мужчину. Преступника поймали по горячим следам.

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