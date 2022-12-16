Бюджет Томской области на 2023 год увеличился ко второму чтению до 105 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Ксения Высотина

Проект бюджета Томской области ко второму чтению вырос до 105 млрд рублей в доходной части за счет поступления федеральных средств, сообщила пресс-служба Облдумы по итогам заседания бюджетно-финансового комитета в четверг.

Ко второму чтению проект увеличился благодаря федеральным поступлениям на сумму 22,7 млрд рублей. Всего федеральные средства в областном бюджете составляют 28,5 миллиардов, две трети этой суммы — целевые расходы на социальную сферу и поддержку реального сектора экономики (10,3 млрд и 7,9 млрд рублей соответственно).

Бюджет по-прежнему остается профицитным: согласно опубликованному на сайте Законодательной думы проекту, объем доходов бюджета составит 104 млрд 934 млн рублей, расходов — 99 млрд 970 млн рублей. Профицит областного бюджета запланирован в сумме 4 млрд 964 млн рублей.

В ходе работы согласительной комиссии, сообщает пресс-служба Облдумы, бюджет в расходной части превысил 100 млрд рублей. Свыше 905 млн рублей было выделено дополнительно на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, еще 350 млн рублей на ремонт в учреждениях. Общая сумма расходов на эти направления составляет 39,3 млрд рублей и 2,9 млрд рублей соответственно.

Также более одного миллиарда было выделено на текущие расходы в социальной сфере — здравоохранение, социальную политику, образование, культуру и спорт и поддержку реального сектора экономики, включая экологию и ЖКХ.

Принятие бюджета Томской области на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов состоится 22 декабря на общем заседании Думы.

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